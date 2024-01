Com vocação e fôlego, o cinema candango bate na tela de 2024

Um curta-metragem (Xarpi) em fase de finalização e um longa-metragem (Mapas) em fase de edição, ambos assinados pelo diretor Rafael Lobo, confirmam, em volume, a vocação da cidade para o cinema, aquele que se renova, sem ignorar a trajetória de estabelecidos cineastas que apresentam (nesta página) seus projetos para 2024.

Mapas traz uma história de mistério que envolve uma professora da UnB e um mestrando, que examinam um desaparecimento, enquanto Xarpi trata da autonomia de uma pichadora da periferia inserida em ambiente fantástico. "São filmes que conceitualmente abordam seus temas a partir de um diálogo com o gênero de horror, num plano de desenvolvimento, que, mesmo indiretamente, tratam da cidade de Brasília. No curta, há a relação entre o centro e a periferia, num pano de fundo. Já Mapas estabelece também um paralelo com a história da cidade — a partir de uma personagem desaparecida, se desvenda mistério com construtores da capital, quando se vê a história submersa de Brasília, no tratamento da Vila Amaury (região pioneira submersa pelo Lago Paranoá)", adianta Rafael Lobo.

Fertilidade

A quantidade de filmes locais que vão circular, promete ser grande para 2024. Gustavo Galvão lançará nos cinemas os dois longas que participaram de festivais em 2023, O vazio de domingo à tarde e Inventário de imagens perdidas. Em coprodução internacional junto ao Chile, estendida ainda pelo desejo de carreira internacional para o longa Sangue do meu sangue (atualmente em montagem), a diretora Rafaela Camelo trabalha na "desafiadora missão" do primeiro longa. "O longa, sobre a amizade entre duas meninas, traz temas transversais, com espaço para o feminino e a diversidade. A maior parte da equipe, num dado extra-filme de bastidor, foi predominantemente de mulheres. Na tela, falamos de crescer, viver a vida e, ainda, do fim dela. Há aspectos de mortes enfrentadas ao longo da vida no roteiro", conta Rafaela Camelo. A diretora traz o otimismo da estreia, num filme feito em Sobradinho, Taguatinga e Plano Piloto, e que traz Camila Márdila no elenco; mas ainda assim, carrega preocupações do cinema local. "Apesar das adversidades, não estamos parados, mas todos torcemos pela volta do FAC audiovisual. Ausente pelos últimos três anos, o impacto desta lacuna estará logo à frente", pontua.

Bala na agulha

"O panorama é muito delicado para a produção local. Mesmo com o termômetro das inscrições aumentadas na Mostra Brasília, sabemos do caráter mambembe de algumas daquelas produções. Claro que a demanda do cinema de Brasília não é mais a mesma de 10, 15 anos atrás. O cinema periférico marca presença intensa. Isso, aliás, é reflexo dos projetos de formação e descentralização. Atualmente, há a busca pelas questões identitárias negras, femininas. Noutra via, há pouco aporte reservado à promoção e ao incentivo por parte do GDF. Há, claro, uma pressão legítima para um edital robusto do FAC", acrescenta o cineasta e diretor de fotografia André Carvalheira, o Xará. Aos 52 anos, Xará, pós-graduado pela UnB, com mestrado em pesquisa de cinema tocante à periferia, por sinal, é o atual operário padrão do audiovisual, com intensa participação em projetos de 2024.

Carvalheira esteve na realização do documentário De longe toda a serra é azul, que estreitou a parceria entre os realizadores (e produtores) Neto Borges e Renato Barbieri. Olho Filmes e Gaya Filmes (desses diretores) exibirão, na próxima semana, o longa Servidão, dedicado ao retrato do combate à situação de trabalho escravizado na Amazônia (com narração de Negra Li). "Na pesquisa, conheci trabalhadores escravizados, aliciadores e abolicionistas. O maranhense Marinaldo Santos me impressionou, em especial, por ter sido escravizado em 13 ocasiões e liberto três vezes pela ação de um grupo móvel. Há, ainda, um lavrador e pescador que relatam violências sofridas. Com promessa inicial de um salário de fome, acabou por receber R$ 48, numa absoluta decepção para quem se ausentou de casa no intuito de dar um caderno, uma caneta, um sapato para os filhos. São depoimentos colhidos de viva voz (e que foram estampados na ficção Pureza) e que revelam a gravidade", observa Barbieri, que se mudou para Brasília, em 1996, com o firme propósito de aliar conteúdo com entretenimento, num cinema de "impacto social".

Também fruto da parceria entre Barbieri e Borges, De longe toda a serra é azul integrou a recente 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, cercando a trajetória do indigenista e escritor Fernando Schiavini, sob narração de Caio Blat. "O longa traz a ação de indigenistas da Funai, à época dos anos de demarcação, nas décadas de 1970 e 1980, com avanço, na marra, diante de picadas e delimitações de território de povos originários, como xavantes e craôs", observa Xará.

"Vejo Brasília como uma potência cinematográfica. Temos uma matriz original chamada Vladimir Carvalho, mestre, e cineasta mais longevo em atividade; uma espécie de farol e mentor do cinema brasiliense, junto com a formação de discípulos, ele acolhe o cinema local como um entusiasta, que estimula e gera um ambiente de muita união e diálogo no meio do cinema. Temos a característica da diversidade e da singularidade de um cinema demarcado por muitos gêneros. Assim como em todo o Brasil, temos o sangue do mundo correndo em nossas veias", demarca Renato Barbieri.