AG Aline Gouveia

O secretário de educação, Rossieli Soares, afirmou que os bons resultados dos estudantes no Enem marcam um grande avanço na educação paraense - (crédito: Rai Pontes/Secretaria de Educação do Pará)

A escola pública Albanizia de Oliveira Lima, localizada no Pará, se destacou por um excelente resultado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): 75 estudantes conquistaram nota acima de 900 na redação, sendo que cinco deles tiraram 980 — pontuação bem próxima ao tão sonhado mil. O secretário de educação do Pará, Rossieli Soares, afirmou que os bons resultados dos estudantes marcam um grande avanço na educação paraense. No estado, três textos foram avaliados com mil. Já em âmbito nacional, 60 redações alcançaram nota máxima — destas apenas quatro foram na rede pública.

"Acompanhei a comemoração das notas altas chegando de todo o estado, especialmente as da sempre exitosa escola Albanizia, que tem se superado ano após ano. Em 2023, ano da educação no Pará, realizamos investimentos fundamentais para garantir que nossos estudantes tivessem todas as ferramentas necessárias para alcançar novos patamares, com o Prepara Pará, aulas de reforço, aulões, cursinhos preparatórios, entre inúmeras outras ações importantes, mas nada disso seria suficiente sem o trabalho incansável dos nossos professores e equipes escolares, que fazem a diferença na ponta, no chão da escola", pontuou o secretário.

Veja a comemoração dos estudantes:

A estudante Joana Monteiro, que alcançou 980 na redação e almeja cursar medicina, está na expectativa de realizar o sonho do ensino superior com o bom desempenho no Enem. "É um sentimento inexplicável de felicidade, eu não esperava, eu estava bem ansiosa e o resultado para mim foi de muita felicidade. Minha maior incentivadora foi a minha mãe. Tudo que eu me empenho a fazer, ela me incentiva. O que eu queria mesmo era vencer ele e seguir no curso de medicina, no qual sempre sonhei, desde pequena, agora é só aguardar pelos outros resultados", ressaltou a jovem em entrevista à Secretária de Educação do estado.

O tema da redação do Enem em 2023 foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. A professora de redação da escola paraense, Ione Franco, destacou que abordou temas variados com os alunos na sala de aula. "Eu trabalho um método intenso de introdução, desenvolvimento, conclusão, proposta de intervenção. São muitos repertórios para que eles possam treinar também", explica a professora.

"O treinamento é intenso, construir e reconstruir muitas e muitas vezes um texto, sem estar necessariamente preocupado com nota mil. Todos os repertórios, elementos coesivos são todos importantes e terem aquele pensamento crítico, prepará-los para isso, para conhecer o que de fato a sociedade enfrenta, como que eles devem olhar, como eles devem pensar, como eles devem refletir e assim aplicar dentro do texto", acrescentou Ione.