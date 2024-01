Irmão de MC Cabelinho e tio de Tata Werneck engatam namoro

O irmão de MC Cabelinho, Marcus Vinicius usou as redes sociais para mostrar um novo passo no seu relacionamento com Yan Brito, o tio da humorista Tatá Werneck. O casal trocou alianças de namoro e mostrou a joia durante um trilha.

O romance se tornou público em outubro de 2023 e surpreendeu o público com o parentesco de Yan, de 25 anos, com a global Tata Werneck. Ele é filho do segundo casamento do avô da humorista. “Acreditem se quiser, ele é meu tio”, disse ela na época. “Na minha família temos alguns casos de sobrinhos mais velho de tios e filhos mais velhos que pais”, brincou a humorista.

Yan é filho do avô de Tata com a fotógrafa Glayse Brito e já fez algumas participações na TV como ator mirim. Já Vinícius é irmão de MC Cabelinho e modelo.