Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (17/1)

Segredos da criatividade

Data estelar: Lua quarto crescente em Áries

Vou te contar alguns segredos sobre a criatividade. O primeiro e mais básico é que a criatividade é inerente a toda nossa humanidade, ela não é um privilégio porque nosso reino é onde a natureza decide abandonar seu automatismo instintivo e busca tirar do mundo das ideias a inspiração que a leve a criar algo novo e diferente entre o céu e a terra.

O segundo segredo consiste em que, não importa quão magnífico seja o movimento da criatividade, haverá sempre uma resposta inerte e contrária que resistirá ao surgimento de algo novo, e produzirá um estado de conflito, o que significa que não há criatividade sem conflito.

O terceiro, mas não último segredo, apenas deixo de listar porque não cabe mais nada neste espaço, é que nada se cria sem que tomemos iniciativas e nos atrevamos a experimentar.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Alguém terá de fazer alguma coisa e parece que a alma sorteada para isso foi a sua mesmo. Aproveite o momento para colocar a força de sua natureza em jogo, atropelando os obstáculos e se abrindo passagem para valer.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O que anda acontecendo é pano para a manga para você pensar, refletir com profundidade, sem pressa para tirar conclusões. A reflexão sincera trará novos conflitos interiores, mas desses sua alma sairá esclarecida.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que você cultive algumas suspeitas em relação a certas pessoas, mesmo assim é com elas que você precisará articular os próximos movimentos. O que fazer? Investigar com a mente aberta, sem condenar antecipadamente.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O melhor que você pode fazer agora é incentivar as pessoas que precisam tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, porque não se trata de você assumir o protagonismo, mas de estimular os outros protagonistas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É tentador chegar a conclusões precipitadamente, na esperança de se livrar de algumas tarefas, porém, isso só faria com que, num futuro nada distante, você tivesse de resolver essas tarefas novamente. Melhor não.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há horas em que não se pode ver absolutamente nada a respeito do futuro, e nesse instante sua alma precisa decidir se vai apostar e seguir em frente, ou se vai ficar conversando com o medo sem fazer nada. Como vai ser?



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O reconhecimento está em marcha, talvez não da maneira com que você o desejava, mas de uma forma misteriosa, na linguagem do universo, através de coincidências ou dessas coisas que aparecem nas redes sociais. É assim.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O mais importante deste momento é você se munir dos instrumentos pertinentes para fazer dar certo seus planos, se lembrando de que, apesar de tentador, não se pode considerar que as pessoas sejam instrumentos.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para algo útil e divertido há de servir tudo que acontece, portanto, evite se irritar com as dificuldades e obstáculos, encare tudo como um jogo, no qual sempre há situações tensas, mas também celebração e leveza.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É provável que nem se saiba ao certo como foi que tudo começou, mas se pode saber muito bem como é que vai terminar, porque depende de tomada de iniciativas concretas nesse sentido, totalmente disponíveis.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O momento parece bom para você se livrar de quaisquer sapos que tenha tido de engolir em algum momento obscuro do passado, e isso sem que tenha sua alma de recorrer a qualquer tido de agressividade. Apenas acontecendo.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A inércia é sua maior inimiga, porque é ela que faz sua alma se convencer de que ainda poderia esperar um pouco mais, na expectativa de não ter de tomar iniciativas, apenas deixando que a vida leve você ao destino incerto.