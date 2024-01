Rafa Kalimann sobre fama: "Já comecei namoro imposto pela mídia"

Rafa Kalimann, atriz, nesta terça-feira (17/1) durante o programa Na Piscina com Fê Paes Leme, comentou o lado ruim da fama. A global não escondeu que sofre bastante com a pressão na web.

‘Já comecei namoro imposto pela mídia’

"Já comecei namoro imposto pela mídia, já terminei namoro imposto pela mídia, já mantive por medo da mídia e, em algum momento, falei: ‘Acabou! Vou viver a minha vida como uma mulher solteira, de 30 anos, e não vou ceder a essa pressão das pessoas. Porque se for um homem fazendo exatamente isso ninguém fala nada, nem é pronunciado", desabafou.

A atriz tem outro desafio pela frente. Ela está no elenco da próxima novela das sete, Família é Tudo, e pediu um voto de confiança do público antes de julgamentos em relação a sua escalação.

"Que não subestimem o que eu posso oferecer no meu trabalho. Eu tenho me esforçado para isso. Talvez não seja o melhor do mundo agora, mas vou continuar me esforçando e me profissionalizando para isso, como eu faço com tudo", disparou.

