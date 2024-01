Terra e Paixão: Cauã Reymond conta que ator passou mal em última cena

Na manhã desta terça-feira (16), Cauã Reymond esteve no programa Encontro, da TV Globo, para falar sobre as emoções finais de Terra e Paixão. A novela termina na sexta-feira (19).



Durante o bate-papo com Patrícia Poeta, o artista revelou que um ator acabou passando mal momentos antes de gravar sua última cena na novela. A pessoa em questão é Matheus Assis, ator mirim que interpretou o pequeno João, filho de Aline (Bárbara Reis).

"Queria mandar um beijo para o Matheuzinho. Ontem, a gente gravou a última cena e ele passou mal e eu acho que foi a emoção. Matheuzinho, beijo no seu coração, te amo", disse Cauã.

Em comunicado enviado à jornalista Priscilla Comoti, da revista Caras, a equipe de Matheus Assis explicou o que de fato aconteceu com o ator. De acordo com a equipe do artista, ele está bem e foi apenas um mal estar.

"Ele acordou com um pouco de dor no estômago por ter feito uma refeição gordurosa no dia anterior e ficou emocionado nos bastidores da última gravação. Além disso, o dia estava com muito calor. Com tudo isso, Matheus teve um breve mal estar, mas logo se recuperou e seguiu com a gravação normalmente", informou.