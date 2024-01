Autor do remake de Renascer explica decisão de inserir personagem trans

Bruno Luperi, autor do remake de Renascer, que estreia na próxima segunda-feira (22), explicou sobre a decisão de inserir uma personagem trans na nova versão da trama de seu avô, Benedito Ruy Barbosa.

Para quem não sabe, a jovem Buba, que na primeira versão era uma personagem intersexo e interpretada por Maria Luisa Mendonça (uma atriz cisgênero), agora, será uma personagem transexual, vivida por Gabriela Medeiros, que é uma atriz trans.

Buba, personagem de Maria Luísa Mendonça na primeira versão de Renascer, será interpretada por Gabriela Medeiros no remake (Fotos: TV Globo/Instagram)

Em entrevista ao Fantástico, o autor explicou: "Lá [na versão original] era falar de um coronelismo, de um Brasil de 32 anos atrás, em que um anacronismo era muito presente, o status do homem ser o macho era positivo. Um coronel formava novos coronéis, era a dança daquele tempo, criando homens machos e reduzindo mulheres a um lugar relegado à sociedade.", disse.

Ele mencionou ainda, a importância de ter uma personagem trans na história: "Ela é uma mulher trans, dá uma margem para a gente trazer esse termo para a trama central e poder discutir muito sobre um patriarcado, um machismo, um dever atávico dos homens em formar os filhos varões para continuarem sendo homens que impõem sua vontade aos outros", destacou.

O objetivo do autor, é promover discussões que, há 30 anos, quando a versão de Renascer foi exibida, eram impossíveis: "A gente não tinha subsídio para isso. Não tinha nem nomenclatura. Olha o quanto a agenda de gênero está plural hoje em dia. Então, assim, é uma possibilidade de discutir, de anotar, tem esse viés educativo também, de apresentar novos temas", afirmou Bruno.

Autor do remake de Renascer rebate críticas

Bruno Luperi também rebateu as críticas envolvendo as adaptações (ou a falta delas) que costuma realizar nas obras de seu avô. "Se for pra me xingar, me xinguem, porque gostou, porque não gostou, me xinguem, mas assistam à novela", disparou. "Acho que o nosso trabalho é instigar nesse sentido. Espero conseguir fazer", acrescentou ele.

"Quando parece que eu não fiz nada na história, acho que está ótimo. Ela está bem contada, é completamente ressignificada", destacou o autor, que também foi responsável pelo remake de Pantanal (2022).

