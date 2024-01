Uma conversa entre MC Bin Laden e Nizam dentro do BBB 24 viralizou nas redes sociais após o MC defender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se mostrou contra o porte de armas no Brasil.

No papo, Nizam teria comentado sobre um momento em que sua casa foi assaltada e afirmou que a pessoa que cometeu o crime não seria presa por causa do presidente. O papo foi repercutido por Bin Laden e Luigi no quarto.

"O Nizam, ali ele chapou, nada a ver, mano. Bagulho já foi comprovado... muita gente com depressão, ansiedade, psicologicamente não é um país preparado para ter porte de arma. C*ralho, é louco", afirmou o funkeiro.

Bin Laden ficou boladão mesmo, fico igual quando falam do Lula pic.twitter.com/9HZttb8NSQ — vanessa (@vnssalin) January 17, 2024

Na sequência, Luigi afirmou que a casa do BBB é um exemplo de que o Brasil não está preparado para a liberação do porte. Bin Laden continuou falando sobre o assunto e disparou: "Vai falar que a culpa é de um presidente que mais olhou para o povo pobre? Ah se liga mano! vou te falar, p*ta que pariu", finalizou.

Os dois também comentaram sobre o fato de Nizam ter falado justamente com os dois, que vieram da favela, sobre o tema. "Nós vai motivar os outro a ter arma ao invés de ter livro? O povo que tá passando fome cara? (que falta) saúde pública? O mano quer meter uma dessa pra nós?", completou.

Felizmente escolhi apoiar Bin Laden e Lula. Perdi tudo com eles descobrindo que Vinicius é bolsonarista #BBB24 pic.twitter.com/fUKF1KIa82 — leduarte (@_leandro_duarte) January 17, 2024