Jaque Ciocci confirma fim de namoro com Edu Guedes após rumores

Jaque Ciocci, ex-repórter do Faustão, confirmou através das redes sociais, nesta quarta-feira (17), que ela e Edu Guedes não estão mais juntos. De acordo com a influenciadora, o namoro chegou ao fim em novembro do ano passado.

"Você está solteira?", perguntou uma pessoa através da caixinha de perguntas no Instagram. "Sim, desde novembro do ano passado" respondeu Jaque Ciocci.

Jaque Ciocci confirma fim de namoro com Edu Guedes (Foto: Instagram)

Vale lembrar que, os famosos assumiram o relacionamento publicamente em meados de junho de 2022, quando Jaque postou a primeira foto com o chef de cozinha. "Que sorte a nossa", escreveu ela na época.

Na internet, os rumores do término já circulavam. Além disso, repercutiu na web nos últimos dias, a notícia divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin, dizendo que Edu Guedes estaria namorando com a apresentadora Ana Hickmann. Ambos negaram a informação.

