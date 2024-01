Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (19/1)

A vida passa

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em trígono

Se amas tua alma, então terás amplitude de pensamento e aceitarás ouvir opiniões diferentes das tuas sem que isso te ofenda ou te obrigue a reagir com agressividade para fazer o contraponto sobre a insegurança que dá a mera imaginação de que talvez tenhas te equivocado.

Se em vez de amar tua alma tu te apaixonas por tudo que te diz respeito, teus pensamentos serão estreitos porque só caberão neles as pessoas, situações, circunstâncias e conceitos que referendarem tua posição parcial, e não apenas isso, pela paixão que sentes pelas tuas próprias limitações, e não aceitando que sejam limitadas, o resultado será que te convencerás de que tudo que te diga respeito seja universal, porque nem o Universo poderia se atrever a funcionar diferente de ti.

Enquanto isso, a vida passa e nos transformamos em olvido.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que é sabido não dá para fingir que se desconhece. Esse tipo de mentira pode até convencer outrem, mas a alma não consegue desconhecer o que conhece. Melhor pisar firme na realidade, para evitar enganos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Cuide para que nenhum vestígio de ressentimento seja preservado por baixo de toda a coreografia de formalidades nos relacionamentos, porque essas são sementes que depois, no futuro nada distante, produzem problemas.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É importante considerar com cuidado todos os passos que será necessário dar para obter os resultados pretendidos, porque senão sua alma irá confiando na sorte e nos mistérios da vida. Isso não ajudaria nada agora.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

São muitos detalhes, muitas pontas soltas que precisam ser amarradas, e isso vai fazer parecer que nada avança. O avanço só poderá acontecer como resultado de sua alma se dedicar a amarrar todas as pontas soltas.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O encantamento é delicioso, mas nem sempre ajuda, porque em muitos casos esse serve para certas pessoas se aproveitarem de sua ingenuidade e se movimentarem de uma maneira que, depois, não seria nada agradável constatar.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A cordialidade nem sempre é gratuita, em muitos casos ela emerge tendo por trás interesses muito concretos em vista. Isso é bastante normal de acontecer, porque os relacionamentos humanos raramente são sinceros.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Dar palpite nem sempre ajuda, porque as pessoas andam atribuladas com seus dilemas interiores, e em muitos casos, elas gostam mais desse tormento do que da perspectiva de solucionarem tudo, mas são inconscientes.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O encantamento é delicioso, porém, melhor não o levar muito a sério, porque há assuntos mais interessantes em jogo, que merecem seu foco e atenção, para serem administrados de acordo com estratégias concretas.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tentar agradar as pessoas não é algo que deva ser criticado ou considerado superficial, é uma questão de civilidade, e de criação de um ambiente cordial no qual o maior número possível de pessoas se sinta bem.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há questões importantes em andamento que mereceriam toda sua atenção, antes de sair por aí festejando vitórias que ainda não aconteceram. Cuide para não colocar a carroça na frente dos bois. Isso não ajuda.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Defenda seus interesses, porque se você não defender os seus, os de certas pessoas que disputam território com você serão coroados com sucesso, e isso vai significar derrota para você. Defenda seus interesses.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É evidente que você deve continuar defendendo seus interesses, mas tendo em mente que o cenário é muito mais amplo do que o de suas particularidades, as quais estão sujeitas ao proceder dessa história mais ampla.