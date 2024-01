Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (20/1)

Conhece tuas sombras

Data estelar: Sol e Plutão ingressam em Aquário em conjunção

Conhece tuas sombras, mas não lhes outorgues importância, porque todas, sem exceção, são feitas de ignorância, e não há razão elevada o suficiente que te sirva de pretexto para elevar tua ignorância a qualquer tipo de importância. Justamente, o que tuas sombras te exigem é que lhes outorgues importância, cientes que são de não valerem nada.

É bastante comum, ordinário até, acontecer de nos apaixonarmos pelas nossas sombras, porque vemos nelas certa elegância, como nos vampiros dos filmes, mas a elas nos sentimos atraídos em busca de um poder que não detemos nos relacionamentos sociais, e buscamos esse poder não para redimir o que nos atormentou, mas para atormentar as pessoas do mesmo jeito que fomos atormentados, virando do avesso a máxima espiritual: “Ama aos outros como a ti mesmo.”



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Lidar bem com as pessoas que a vida trouxe até você é uma questão de sua alma ser bem sincera a respeito dos interesses que a motivam, porque essas pessoas representam a porta de entrada para a satisfação desses.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas se acomodam no medo e no sentimento de culpa, e assim seguem autoridades de baixo calão, que as atemorizam e as fazem se sentir culpadas. Procure se libertar desse círculo viciado de culpas e medos inúteis.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As mudanças são irreversíveis, e seria melhor você as acelerar, porque de todo modo acontecerão. Parece fácil mudar de opinião e de ponto de vista, mas no fundo a alma é mais apegada do que gostaria de admitir.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para que o futuro seja mais atraente do que continuar se acomodando no passado, hão de ocorrer duas coisas, você se decepcionar com o resultado de tudo que andou fazendo, e se deixar seduzir pelas promessas futuras.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As adversidades são resultado de as pessoas não se dedicarem a construir relacionamentos de colaboração e solidariedade entre si, mesmo que não consigam ser puras o suficiente para não haver nenhum interesse atravessado.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os instrumentos que sua alma prefere utilizar, porque sempre foram eficientes, começam a perder essa capacidade, porque o mundo andou mudando e porque, também, sua própria alma mudou e precisa de novos instrumentos.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Fazer algo novo, algo diferente, algo que satisfaça o impulso criativo. Não importa que você não tenha a resposta certa para esse requerimento, por enquanto é suficiente viver a emoção da renovação, da criatividade.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Nada pode se manter igual para sempre, é preciso acolher a necessária transformação que o tempo produz nas pessoas que são atentas ao desenrolar da vida, e não temem amadurecer e colocar em prática as aprendizagens.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Enxergar a vida com sinceridade e realismo pode não ser muito confortável de imediato, porque mostra a verdadeira dinâmica dos relacionamentos próximos, mas é libertador andar assim pela vida afora e dentro.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há questões práticas que você precisa aprender a administrar sem a ajuda de ninguém, porque só assim você descobrirá a verdadeira autonomia que, de outra maneira, seria apenas uma ilusão. Questões bem básicas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A partir de agora é definitivo, tudo tende a você reafirmar sua vontade e construir a experiência de vida sobre um terreno próprio, deixando de seguir quem quer que seja, e abrindo a trilha com seu próprio esforço.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

São tempos que dão o que pensar, e se houver muito pensamento, isso significa que há necessidade, também, de agir à altura, porque não há nada pior do que uma mente congestionada e uma atitude muito aquém da realidade.