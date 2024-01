Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (21/1)

As palavras

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos

Agora mesmo, ao teu lado, podem estar acontecendo coisas que te passam despercebidas pela mera razão de que não há em tua mente a palavra necessária para as conceituar, e nossa humanidade somente percebe o que possa emoldurar numa palavra, e se quiser perceber mais, então precisa também aprender palavras novas e, ainda mais, deixar de usar palavras que denotem realidades que não são mais necessárias.

Não se trata de fazer um revisionismo da língua, mas de ficarmos atentos ao nosso discurso, porque inevitavelmente as palavras que mais usamos são as que arquitetam a realidade em que estamos presos, caso não tenhamos a capacidade de transcender nossas próprias mentes ao nos aproximarmos intencional e praticamente ao Divino, que é quem faz a arquitetura de todas as palavras.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Pessoas importantes ingressam em sua vida, porque sua alma também possui importância. A partir de agora será necessário você encontrar um jeito de aproveitar essa importância toda, se vinculando a assuntos práticos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sua autoridade não há de ser imposta pelo medo, essa é uma estratégia antiga que ainda dá um tanto de resultado, mas cujo efeito colateral é o contrário do esperado. Procure ser autoridade sincera e cordial.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora sua alma ingressa na época de mudar definitivamente alguns pontos de vista e conceitos que, ainda que tenham sido úteis e eficientes no passado, não são mais adequados ao mundo atual. Mudanças irreversíveis.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Não haverá repetições dessa vez, porque sua alma ingressa agora num cenário onde o passado ficará cada vez mais distante e ineficiente, e o futuro, mesmo que incerto, se tornará mais desejável do que a volta ao passado.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A construção dos relacionamentos requer muita presença de espírito e uma dose colossal de compreensão mutua, para as pessoas envolvidas não caírem na tentação de competirem tanto entre si, que se convertam em adversárias.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há toda uma gama de instrumentos mais modernos e eficientes daqueles que, hoje em dia, sua alma utiliza para fazer o que faz. É hora de testar novos caminhos, de se desvincular do passado e se lançar ao futuro.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Brilhe, sem pudor nem temor de que saibam que, lá dentro, sua alma não se sente grande coisa. É desnecessário ser a pessoa mais brilhante do mundo para irradiar essa condição, cada pessoa tem seu próprio brilho.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tanta coisa interessante anda acontecendo que não dá, ainda, para decifrar direito o rumo que a vida está tomando. Uma coisa é certa, sua alma suspeita que está tudo bem, mas não sabe como aproveitar os benefícios.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Haverá um pouco mais de sinceridade e realismo nos próximos tempos, e provavelmente isso abra seus olhos para a dinâmica dos relacionamentos mais próximos, e tudo será visto com espírito crítico. Mudanças.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você tem a última palavra sobre a administração de sua própria vida, mas há de levar em conta também que ninguém é uma ilha isolada, todos vivemos em estado de interdependência, precisamos uns dos outros.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O momento da história do mundo não poderia ser mais adverso, mas será nesse cenário, de toda maneira, que você terá de reafirmar sua vontade louca de que a vida seja uma experiência colossal para todos. É isso.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quanto mais você pensa, mais responsável se torna sua alma sobre fazer algo à altura do teor de ideias que circulam à solta pela mente. Talvez você ache impossível, mas de todo modo é só uma questão de começar. Agora mesmo.