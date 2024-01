Final de "A Terra Prometida" passou por mudanças e motivo foi revelado

A novela A Terra Prometida, exibida originalmente pela Record TV entre 5 de julho de 2016 e 13 de março de 2017, em 179 capítulos, atualmente está sendo reprisada na grade da emissora. Uma curiosidade sobre a trama é que, o final de alguns personagens, sofreu algumas mudanças.

Uma das alterações foi o desfecho de Samara (Paloma Bernardi). Na sinopse original, ela tentaria matar Aruna (Thais Melchior) mais uma vez e acabaria sendo assassinada por inimigos cananeus.

Final de Samara em ‘A Terra Prometida’

No último capítulo, entretanto, após fugir do acampamento hebreu e passar cerca de dez anos desaparecida, a vilã é encontrada bastante fraca em uma caverna por Zaqueu (Ricky Tavares). Ela acaba morrendo, mas antes disso, pede perdão por todas as suas maldades. Depois, tem um enterro reservado, a pedido de Josué (Sidney Sampaio).

Ao site Purepeople, o autor Renato Modesto explicou o motivo da mudança na história: "Ao longo dos capítulos, mudei de ideia e preferi que Samara terminasse louca por causa dos crimes que cometeu e da maldade que só lhe trouxe sofrimento", destacou.

Elói e Ioná ficam juntos?

O final da novela A Terra Prometida também teve alteração para o casal Elói (Claudio Gabriel) e Ioná (Day Mesquita). Na sinopse, estava previsto que o casal terminaria o casamento por causa de Mara (Cristiana Oliveira), mãe dela. Aliada aos cananeus, a vilã faria feitiços para separar os dois.

O desfecho dos personagens, entretanto, foi diferente. No último capítulo, eles não só ficam juntos, como a hebreia também descobre que está grávida do braço-direito de Josué. "O casal funcionou tão bem, ficou tão simpático, que preferi não separá-los apesar de todas as maldades de Mara. Acho que ficou melhor assim, mostrando que o amor verdadeiro pode superar qualquer adversidade", justificou o autor.