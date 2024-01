"Renascer": Globo arrecada meio bilhão de reais antes da estreia do remake

As expectativas em torno do remake de Renascer estão altíssimas. Com lançamento marcado a próxima segunda-feira (22/1), a nova novela das nove da Globo entrará em cartaz com pelo menos sete marcas patrocinadoras confirmadíssimas, sendo considerada um sucesso comercial antes mesmo de ir ao ar.

Segundo informações da coluna F5, do jornal Folha de S. Paulo, duas marcas são cotitas fixos do horário, e compraram o pacote de patrocínio para o ano inteiro, avaliados em torno de R$ 276,6 milhões, cada, num total de R$ 553,2 milhões.

Além disto, outras cinco já estão garantidas em ações no conteúdo em Renascer, com as tradicionais ações publicitárias feitas dentro da própria novela, durante interação dos personagens em cena, por exemplo.

A decisão da Globo em aumentar o tempo do capítulo de estreia de Renascer, que será exibido com duração digna de um filme, foi justificada em razão da alta demanda. Por conta disto, a Tela Quente será excepcionalmente cancelada, visto que o BBB 24 irá o ar por volta das 22h50, e logo após, o Jornal da Globo será veiculado.

