21 Savage emplaca hit com sample de música brasileira no Spotify Global

O rapper 21 Savage lançou o seu terceiro álbum de estúdio, american dream, no último dia 12 de janeiro, nas plataformas digitais, após seis anos sem um disco solo. O britânico, inclusive, emplacou um hit no Spotify Global, que contém sample de uma canção composta por Tom Jobim (1927-1994) e Vinicius de Moraes (1913-1980).

‘redrum’, canção que é trabalhada como primeiro single do disco, contém sample de ‘A Serenata do Adeus’. O verso original da canção, inclusive, faz parte do início da música: "Cai a noite sobre o nosso amor / E agora só restou do amor / Uma palavra: Adeus", canta Elizeth Cardoso (1920-1990).

Dentre as músicas mais ouvidas na principal plataforma de streaming do mundo, a canção de 21 Savage obteve 4,1 milhões de reproduções nas últimas 24 horas, em oitavo lugar. No YouTube, a faixa ganhou clipe oficial, e ultrapassou a marca de 4,5 milhões de visualizações.

O disco, que é inspirado no filme American Dream: The 21 Savage Story, foi anunciado pelo rapper, e conta com grandes nomes no elenco, com previsão de lançamento pra julho deste ano. Dentre as 15 faixas, o trabalho reúne colaborações de peso, como: Doja Cat, Travis Scott, Brent Faiyaz, Summer Walker e Mariah the Scientist.

