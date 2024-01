10 anos depois, Aline Dahlen revela como superou cancelamento no BBB 14

Há quase dez anos, Aline Dahlen conquistou o título de rejeição, durante sua passagem no BBB14, em que obteve 80% dos votos do público no Paredão – considerado altíssimo à época. Atualmente, aos 42 anos, ela é tricampeã de fisiculturismo.

Em entrevista ao jornal Extra, a ex-sister, que entrou no reality show da Globo com a profissão de atriz, revelou qual foi sua estratégia para driblar o ‘cancelamento’, e fazer do limão, uma limonada. "Eu não baixei a cabeça para me encaixar na turminha do ‘BBB’. Eu, que sou atriz e fui acusada de estar atuando no jogo, era praticamente a única que estava sendo original", relembrou.

"Mostrei minhas fraquezas e bravuras. O público não estava acostumado a ver uma mulher que não se deixa pisar. Automaticamente virei a vilã. Fui rejeitada por ser diferente. Precisei batalhar muito para mostrar de verdade quem eu era", relembrou Aline Dahlen.

Atualmente, a musa fitness possui mais de 600 mil seguidores no Instagram, e compartilha diariamente a sua rotina de treinos e dedicação aos campeonatos como fisiculturista. Ela já concorreu em Las Vegas pela IFBB, na categoria Wellness, e tornou-se tricampeã na categoria.

Aline Dahlen no ‘BBB 14’ (Foto: Divulgação/Globo)

O post Dez anos depois: Aline Dahlen revela como superou cancelamento no ‘BBB 14’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.