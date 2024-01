Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (22/1)

Comunidade

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos

Se cada ser humano fosse educado com alegria e compreensão para que desenvolvesse o autogoverno de seu egoísmo e se comportasse tendo como prioridade o bem-estar social, a saúde dos seus relacionamentos e o cuidado com o espaço público, a civilização estaria em outras condições.

Ao contrário disso, colocamos a individualidade, com todos seus direitos e prerrogativas, acima do cuidado com os relacionamentos, nos esquecendo de que o indivíduo só existe porque existe a comunidade, e que se não tivermos princípios em comum, e as medidas do que é certo e errado forem caprichos individuais em vez de condições universais, não teremos tampouco nada parecido com uma civilização, apenas uma pantomima bem coreografada que serve para oprimir as pessoas e as colocar umas contra as outras, para tudo continuar como está.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

De certa maneira, sua alma reconhece que chegou a hora de fazer grandes mudanças, mas evidentemente não sabe por onde começar, e se sente constrangida por isso. Vai passar, não se preocupe com isso porque vai passar.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A superficialidade tem hora e lugar certos para acontecer, porque seria impossível ter conversas profundas com todas as pessoas que você encontrar. Evite, porém, se acostumar a ter sempre conversas superficiais.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seria uma pena sacrificar grandes ideias porque não há recursos materiais suficientes para as realizar, mas tampouco seria interessante para você, neste momento, dar passos arriscados demais. Andar com cuidado.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se for necessário arriscar, cuide para tomar essa iniciativa sobre suas próprias e íntimas razões, em vez de querer se mostrar para alguém. Os riscos são importantes demais para serem usados dessa forma leviana.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Toda vez que você reage precipitadamente diante de uma situação ou de algo que as pessoas fazem e que toca em nervos sensíveis de sua alma, você se expõe, e em muitos casos isso acontece sem verdadeira necessidade.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sua alma está acostumada a raciocinar sempre de uma maneira a calcular o esforço pessoal necessário para atingir tais ou quais resultados. Comece a raciocinar agregando o fator humano, a ajuda que pode pedir.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem sempre se pode fazer as coisas do jeito que a gente gosta, há horas, bastante frequentes, em que se torna necessário fazer concessões e agir de acordo com o que seja mais adequado. Nenhum mal nisso.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tenha em mente que a mente sonha e aproxima sua alma de futuros desejáveis, mas que, enquanto isso, seu corpo continua aqui e agora tendo de cumprir tarefas e deveres muito distantes desses sonhos maravilhosos.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há de haver um lugar e tempo para cada coisa, de modo a não ser impertinente. Porém, nossa humanidade nunca foi nem tampouco nunca será tão sábia para regular suas emoções, pensamentos e atitudes. Tenha isso em mente.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para você realizar seus intuitos, você precisa de ajuda e parcerias, portanto, é urgente que você saia da toca e se relacione abertamente, fazendo contatos e revitalizando os antigos. Todos precisamos de alguém.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pistas que abrem o caminho para as soluções que sua mente busca estão todas aí, disponíveis e evidentes, mas por que será que você continua pensando e se martirizando como se não houvesse saída para nada?



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Suas mais íntimas decisões não são fáceis de colocar em prática, portanto, requerem amadurecimento e tempo para serem testadas. Tenha isso em mente da próxima vez que imaginar que deva agir de imediato. Melhor não.