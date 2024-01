Vanessa Lopes entra em surto, cai no choro e cita trauma com os pais

As atitudes de Vanessa Lopes, no confinamento do “BBB 24”, nesta quinta-feira (18), têm preocupado o público que acompanha o reality. Depois de uma série de diálogos desconexos com diferentes participantes, que renderam memes nas redes sociais, a tiktoker entrou em surto e caiu no choro.

No momento em que ficou desestabilizada, a sister expôs um trauma que tem com os pais. “Meu pais acham que choro é fraqueza, porque eu sou canceriana. Meu pai é capricorniano, minha mãe virginiana, minha irmã escorpiana. E eles são muito frios com as pessoas. E eu sou mole. É horrível ser vulnerável”, disse a dançarina, aos prantos.

Depois, Vanessa desabafou com outros brothers sobre seus gatilhos e se comparou com a campeã Juliette, do “BBB 21”. “Parece que todo mundo pegou nos meus gatilhos e fico parecendo uma Juliette. Eu não quero ser uma Juliette”, disparou ela, às lágrimas.

A constante mania de perseguição que Vanessa tem tido no jogo, somada ao fato de ela achar que todo o rumo do confinamento tem girado somente em torno dela, tem deixado os telespectadores desconfiados de que a saúde mental dela não esteja em dia.

“A moça está em surto, gente. Isso não é engraçado! Ela precisa sair da casa e ir ao psiquiatra urgente”, disse um internauta. Contudo, houve quem acreditasse que ela estivesse apenas “fazendo VT”. “Pra mim isso tudo não passa de um personagem”, opinou uma seguidora.

agora eu realmente estou preocupado com a Vanessa Lopes, isso não é normal gente



#BBB24 pic.twitter.com/st7t6LqrC9 — Carlos Henry (@uaicarloshenry) January 18, 2024

AS REAÇÕES DA BEATRIZ COM AS LOUCURAS DA VANESSA LOPES KKKKKKKKKKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/W7wVbHEiew — Carlos Henry (@uaicarloshenry) January 18, 2024