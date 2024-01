BBB 24: Matteus é o novo líder e coloca quatro participantes "na mira"

Matteus venceu a prova desta quinta-feira (18/1) e garantiu a liderança no Big Brother Brasil 24. O participante de Alegrete (RS) ainda deve escolher quem vai ficar na "mira do líder". Na dinâmica da semana, o ganhador da coroa teve que indicar quatro pessoas. Juninho, Nizam, Pitel e Raquele foram os escolhidos.

Um dos nomes será indicado ao paredão, formado na sexta-feira (19/1). A eliminação ocorrerá no domingo (21).

Para o Vip, Matteus escolheu Vanessa Lopes, Isabelle, Davi, Juninho, Deniziane, Rodriguinho, Lucas Henrique, Vinicius e Alane.

A prova teve três etapas. Na primeira, de sorte, cada participante teve que se posicionar em frente a uma tela. Quem apertasse no monitor e encontrasse um vídeo, estava classificado para a próxima fase. Na segunda etapa, os classificados deveriam lançar uma bola plataforma com obstáculos. Continuavam na prova os três com a melhor pontuação.

A disputa na terceira e última fase da prova, feita pelo aplicativo de vídeos Kwai, ficou entre Matteus, Giovanna Pitel e Alane. Para conquistar a coroa, os brothers tiveram que ser içados em uma piscina de bolinhas e coletar "Kwai golds", ganhava quem pegasse mais moedas.