Final de Terra e Paixão: Ramiro vira herói, mata Antônio La Selva e ganha beijão de Kelvin

Nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro, a Globo exibe o último capítulo de Terra e Paixão. A emissora mantém em segredo o desfecho dos personagens, mas algumas informações acabaram vazando na mídia. Uma delas, envolve Ramiro (Amaury Lorenzo).

No final da novela, ele se consagrará como um grande herói ao matar Antônio La Selva (Tony Ramos) para salvar o namorado, Kelvin (Diego Martins) e a mocinha, Aline (Bárbara Reis).

Depois de conseguir fugir da cadeia, o fazendeiro decidiu ir ao casamento de Caio (Cauã Reymond) e Aline, para tentar matar a noiva no altar. Em meio ao conflito, o vilão pegará Kelvin como refém.

No entanto, Antônio será impedido por Ramiro, que em um ato de desespero para salvar o namorado, atirará no ex-patrão. As informações foram divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV.

Ramiro será preso

Por conta do assassinato, Ramiro será preso. Kelvin, no entanto, sairá em defesa do namorado: "Não é justo levar o Ramiro preso agora. Ele salvou a minha vida, salvou a vida da Aline. Todo mundo viu", gritará. "O Ramiro matou o Antônio na frente de todo mundo. Eu tenho que prender. É a lei", responderá o delegado Marino (Leandro Lima).

Ramiro, então, pedirá para o amado se acalmar: "Kevinho, eu ia ser preso mesmo… Ele só está fazendo o trabalho dele". A cena ainda ficará mais emocionante com um beijaço entre o casal. "Eu te amo", falará o ex-capanga dos La Selva.

Ao que tudo indica, no entanto, depois de Ramiro ser preso, haverá uma passagem de tempo de anos. Após pagar por seus crimes, o rapaz será solto e, assim, finalmente poderá ter um final feliz com Kelvin.

Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins) em Terra e Paixão (Reprodução/TV Globo)

