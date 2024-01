BBB 24: Vanessa Lopes aperta o botão e desiste do programa

A tiktoker Vanessa Lopes acaba de apertar o botão de desistência e desistiu de concorrer ao prêmio da 24ª edição do Big Brother Brasil.



Vanessa Lopes aperta o botão de desistência do #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/cjDMHYIql3 — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2024

Nos últimos dias, a tiktoker tinha mencionado algumas vezes que estava pensando em desistir do programa. As atitudes de Vanessa com os colegas de confinamento viralizaram nas redes sociais nos últimos dias e levantaram dúvidas sobre a saúde mental da participante. No fim da tarde de quinta-feira, ela foi chamada ao confessionário e conversou com a terapeuta do programa.

Na tarde desta sexta-feira (19/1), Vanessa conversava com os colegas de confinamento no sofá da sala. "Eu sei da minha essência, se eu agir por impulso, acabou. Eu não tenho que julgar alguém que age por impulso, e talvez esse seja o sentido do jogo. Eu posso ser doida, mas eu sou uma doida que sei da minha loucura. Tá muito estranha aquela porta", disse a sister.

"Você", completou, virada para Deniziane, "falou que aquele dummie pode ser meu, você falou sobre a altura dele, eu já vi o seu sorriso na hora". Neste momento, a participante se levanta e aperta o botão.