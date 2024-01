Andressa Urach, que faz o maior sucesso na produção de conteúdos adultos, buscou expandir sua vida profissional, e realizou investimentos em um novo empreendimento. A modelo e atriz pretende investir em uma empresa especializada em frangos frescos, no atacado e varejo.

Em entrevista à revista Quem, a ex-vice Miss Bumbum contou que desembolsou em torno de R$ 910 mil no novo projeto. "Investi quase milhão de reais no total para me tornar sócia investidora desta empresa. Decidi investir neste ramo porque frango é algo que todos consomem. É um mercado que me deixa seguro para investir porque faz parte da alimentação de toda a população", disse ela.

"Rainha das galinhas"

Com o novo investimento, Andressa Urach busca crescer o negócio para o Brasil inteiro, mas aos poucos. "Pretendemos expandir. Já estamos abrindo no próximo mês outra loja da em São Paulo e mais um contêiner de frango frito em Santos. Estamos organizando para futuramente sermos uma franquia. Agora sou oficialmente a rainha das galinhas", afirmou.

Com o termo de "rainha das galinhas", a modelo afirmou que não se incomoda com o fato ser visto como perjorativo, pelo contrário. "Pretendemos expandir. Já estamos abrindo no próximo mês outra loja da em São Paulo e mais um contêiner de frango frito em Santos. Estamos organizando para futuramente sermos uma franquia. Agora sou oficialmente a rainha das galinhas", declarou.

O post Andressa Urach investe mais de meio milhão em carreira como empresária: "Rainha das galinhas" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.