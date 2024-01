BBB 24: Yasmin Brunet tem lucro astronômico fora do jogo; saiba quanto!

Yasmin Brunet foi um dos nomes mais comentados das redes sociais quando foi anunciada no elenco do camarote do BBB 24. Dentro do jogo, a modelo vem conquistando um bom desempenho financeiro fora da casa.

Para se ter noção do sucesso, Yasmin Brunet conquistou um valor astronômico de vendas da sua marca de cosméticos.

Em cerca de 10 dias confinada no reality show da TV Globo, Yasmin Brunet conseguiu atrair um grande número de consumidores para a sua marca e vendeu cerca de R$ 5 milhões no período.

Segundo um dos sócios de Yasmin na empresa, o número surpreendeu já que o resultado era esperado para todo o mês de Janeiro e não só nos primeiros dias. Foram cerca de 25 mil produtos vendidos desde a estreia em 8 de Janeiro.

Reprodução/Gshow

