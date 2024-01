‘Terra e Paixão’ termina como a quarta novela menos assistida do horário das nove da Globo

Terra e Paixão chegará ao fim na noite desta sexta-feira (19), após quase oito meses no ar. A novela de Walcyr Carrasco concluirá sua jornada com uma elevação na audiência do horário das nove da Globo, mas abaixo do esperado pelo alto escalão da emissora, apesar do saldo de sucesso.

De acordo com dados consolidados do Kantar Ibope Media, o enredo protagonizado por Barbara Reis e Cauã Reymond terminará com média geral de 26,5 (27) pontos na Grande São Paulo, após 221 capítulos. O índice, por sua vez, elevou a faixa em 9,5%, no comparativo com a antecessora, Travessia (2022), que foi concluída com apenas 24,2 (24).

Apesar do resultado positivo, Terra e Paixão terminará com a quarta pior audiência por uma novela inédita exibida pela Platinada no horário nobre. Um Lugar ao Sol (2021), continua com o posto de maior fracasso da faixa, com média de 22,3 pontos, seguido por Babilônia (2015) – com 25,4 (25) -, e A Lei do Amor (2016) – com 27,2.

Com as expectativas atendidas na reta final, Terra e Paixão será concluída com médias superiores a 30 pontos de média nos últimos capítulos, e o remake de Renascer, escrita por Bruno Luperi, baseada na obra original de Benedito Ruy Barbosa, terá a missão de manter os índices, a partir da próxima segunda-feira (22).

