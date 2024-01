Gracyanne Barbosa rompe tendão e não poderá desfilar no carnaval

A musa fitness e influenciadora Gracyanne Barbosa anunciou, nesta quinta-feira (18/1), em suas redes sociais que não poderá desfilar pela escola de samba de São Paulo Camisa Verde e Branco, pela qual seria rainha de bateria. De acordo com Gracyanne, ela rompeu o tendão e não conseguiu se recuperar a tempo.

A musa disse que ficou arrasada em dar a notícia aos seguidores. "Forçada a me afastar! Tá aí, um post que eu não gostaria de fazer e que me deixa triste. Infelizmente, devido à lesão, não irei conseguir desfilar esse ano! Fiquei arrasada quando me dei conta disso, intensifiquei a fisioterapia, fiz e faço tudo o que os médicos que me acompanham pedem, mas não vou conseguir estar 100% a tempo!”

Mesmo longe, Gracyanne disse que vai torcer pela escola que a acolheu. "[O pessoal da Camisa Verde] fez com que eu me sentisse em casa desde o primeiro contato. [...] Claro que estarei ligadinha no desfile, torcendo bastante e acreditando no título tão merecedor", afirmou.

A influenciadora ainda prometeu estar com a Camisa Verde no carnaval 2025. "Ano que vem, se Deus quiser, estarei com você! Obrigada a todos pelas mensagens de carinho".