BBB 24: Esposa de Rodriguinho entra em defesa do cantor após críticas

Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, utilizou as redes sociais e entrou em defesa do cantor, que se tornou alvo de críticas frequentes em torno o seu comportamento no BBB 24.

Através dos stories do Instagram, a influenciadora se pronunciou após parte do público ter apontado que o ex-Os Travessos costuma desrespeitar os artistas convidados ao ficar sentado em todos os shows das festas na casa mais vigiada do Brasil.

"Vocês perceberam que eu não ‘hablei’ mais, né? Que eu tô quieta? Até porque, se eu falar tudo o que penso nesse mundo cheio de ‘mimimi’, acho que eu vou presa", disparou a esposa de Rodriguinho, que ainda deu a entender que recorrerá aos meios judiciais, diante das situações de críticas.

"Eu tô só observando tudo o que tá acontecendo. E a advogada tá trabalhando", pontuou Bruna Amaral. Nos últimos dias, a modelo relatou que o músico também foi vítima de ameaças de morte por um internauta, e expôs a situação na web.

