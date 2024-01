BBB 24: Gaab, filho de Rodriguinho, avalia comportamento polêmico do pai

Gaab, filho do cantor Rodriguinho, abriu o jogo sobre como avalia o comportamento do pai, que é participante do BBB 24. Desde o primeiro dia, o ex-integrante de Os Travessos tem causado polêmica em torno de seu posicionamento na casa mais vigiada do Brasil.

Em entrevista à revista Quem, o músico desabafou acerca da forma em que enxerga o músico no reality show da Globo. "A gente fica preocupado, é uma doideira. Estamos torcendo por ele, que tudo dê certo, na maior preocupação também para ficar tudo bem, mas está com ele", disse.

Gaab, por sua vez, contou que, diferente de Rodriguinho, já foi sondado a participar do BBB, mas descartou, e explicou o motivo: "Me perguntariam se talvez eu entraria no Big Brother, agora, muito menos, mas, nem antes, eu entraria. Tenho uma dívida ainda com a música, com tudo o que a música me abençoou, proporcionou na minha vida", afirmou ele.

"Me sinto um soldado, um instrumento da música, que ainda tenho que entregar mais antes de pensar em outros lados da minha carreira", declarou Gaab. Apesar da repercussão negativa da participação de Rodriguinho no BBB 24, o dono do hit Tem Café reagiu à entrada do pai no programa.

"Como eu sempre vivi da música, nunca tive muito essa proximidade com o Big Brother e estou gostando muito de ter agora, assistindo ao meu pai, gosto do programa, gosto da dinâmica, achando muito legal tudo o que acontece", disse ele.

