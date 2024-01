Raphaela Santos relata ataques de ódio após polêmica com Luan Santana

A cantora Raphaela Santos, da banda A Favorita, é conhecida por ser uma das maiores vozes femininas do brega romântico do Brasil, e viralizou no final de 2023 com o cover de Meio Termo, canção de Luan Santana. O sucesso da versão foi tão grande ao ponto de ter sido derrubada após uma movimentação do fãs do cantor sertanejo nas redes sociais, alegando suposto plágio.

Em entrevista à revista Billboard Brasil, a artista desabafou sobre ter tido sua versão derrubada diretamente pela gravadora do artista, enquanto outros covers conhecidos ainda continuam disponíveis nas plataformas digitais.

"A música foi feita para um disco promocional, em que cantamos versões de músicas de outros artistas, é algo normal. Não vai para as plataformas de streaming, só subimos no Sua Música [site especializado em músicas do Nordeste], e não em nenhum lugar onde podemos lucrar com a música de outra pessoa. Mas não sabemos o que aconteceu", explicou Raphaela Santos. A cantora, inclusive, contou que se tornou alvo de ataques dos fãs de Luan Santana, e buscou se afastar das redes sociais.

"Eu sou muito fã do Luan, tenho diversos CDs deles. Eu fiquei muito triste com a situação porque não queria que tivesse acontecido dessa forma. Evitei entrar no Twitter, nas redes sociais, porque não queria ver comentários maldosos ou chatear as fãs do Luan. O meu sonho era gravar com ele", disse ela.

