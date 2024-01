Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (23/1)

Visão ampla

Data estelar: Vênus ingressa em Capricórnio

Quanto mais ampla e inclusiva seja tua visão dos acontecimentos em curso, menos egoísta será tua alma e mais benefícios tua presença produzirá para a comunidade em que inevitavelmente tua presença está inserida, a qual, por obra e desgraça de continuarmos a colocar a individualidade acima dos interesses da comunidade, continuamos também a agregar desgraça sobre desgraça, fingindo que não sabemos por que acontece isso.

Não se trata de desvalorizar a individualidade, seus direitos e prerrogativas, mas de estabelecer uma escala de valores na qual o que seja universal e comunitário esteja acima das demandas individuais, principalmente as que, para serem satisfeitas, aconteçam em detrimento do que nos é comum, do espaço público, da saúde dos relacionamentos sociais da comunidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sua alma se aproxima de substanciais mudanças de vida, que precisam ser equacionadas da melhor maneira possível, sem precipitações, da forma mais lenta e gradual possível, para evitar efeitos colaterais insidiosos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aparentemente, não haveria razões reais para alimentar a ansiedade, mas a mente não quer saber do que acontece, ela se enamora de seus próprios pensamentos, inventando um mundo à parte no qual navegar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora é um desses momentos em que se torna necessário fazer contas e se ajustar a elas, sacrificando, se necessário, as boas ideias que entusiasmem muito, mas que para serem praticadas requereriam grandes investimentos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É tempo de desafios importantes, os riscos estão sobre a mesa e sua alma terá de decidir se segue em frente ou recua. Não há uma fórmula mágica que resolva o que seria melhor fazer, você vai ter de usar o discernimento.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que as pessoas toquem em nervos sensíveis de sua alma, considere a perspectiva de que, talvez, elas sejam inconscientes disso, e que se você reagir e esclarecer, acabará expondo o que ainda precisa de segredo.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Considere que há ajuda disponível, e que você não precisa equacionar tudo sob sua responsabilidade, agregando problemas que poderiam ser evitados se você aproveitasse as mãos amigas que se estendem na sua direção.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure pensar com espírito prático, tentando encontrar a melhor maneira de entregar o que seja necessário, sem se importar, temporariamente, com que os métodos requeridos sejam distantes do seu gosto.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O contraste entre o que sua alma sonha e o que deve fazer de imediato se torna mais evidente nesta hora, e isso deve ser administrado com sabedoria, para não rejeitar os deveres nem tampouco se enredar em ilusões.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Cuide para não se excitar demais com seus próprios pensamentos, remoendo situações que não se poderia solucionar de imediato, e aproveitando o impulso para criar ebulições emocionais desnecessárias.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Observe as pessoas próximas em busca de quem poderia ajudar você a realizar os planos que tem em mente, e se nenhuma delas servir, então procure socializar um pouco mais nesta parte do caminho. Busque ajuda.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há um instrumento certo para cada necessidade, uma solução possível para todos e cada um dos problemas, nada é insuperável entre o céu e a terra para nossa humanidade, há apenas gradações entre as complicações.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Evidentemente, é preciso ter cuidado com a forma com que você coloca em marcha seus planos e estratégias, porque ninguém sabe ao certo quais são seus planos e, por enquanto, seria melhor que tudo continuasse assim.