Bianca Andrade, influencer, nesta segunda-feira (23/1) nos stories, confessou como faturou alto mesmo confinada no BBB 20. O pagodeiro Rodriguinho já tem feito as contas do prejuízo que esta tendo no BBB 24.

"Até três milhões de reais é o prêmio do BBB. Mas uma participante da edição de 2020, faturou mais de quatrocentos milhões de reais: Eu!", começou ela.

"Planejei uma campanha para minha marca, Boca Rosa, chamada Color. Todo domingo, que é o dia de maior audiência do programa por conta da votação, eu vestia uma roupa monocromática, com uma cor forte, chamativa", prosseguiu.

Bianca Andrade ainda confessou que levou as roupas que usou em publicidade antes de entrar no BBB para o programa. E as usava sempre aos domingos.

"Antes de entrar no BBB, eu fiz um ensaio de fotos com as mesmas roupas e maquiagem que usaria aos domingos. E aí na hora exato do meu voto meu time subia a foto do meu ensaio, com a mesma roupa e maquiagem que eu estava ali no programa ao vivo. Uma estratégia de Cross Mídia."

O post Bianca Andrade revela que acumulou milhões durante confinamento no BBB 20 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.