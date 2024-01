Vereador ajuda irmão suspeito de feminicídio a fugir e é preso em Alagoas

O vereador Joades José da Silva (PRB), da cidade de São Luís Quintude, foi preso junto com seus dois irmãos no domingo (21/1). Segundo a Polícia Militar, Joades e um irmão ajudavam outro irmão a fugir depois deste terceiro supostamente ter matado a esposa.

Joades e os irmãos foram encontrados em Matriz do Camaragibe, a 25 quilômetros do município em que moram. Ele foi detido por porte de arma de fogo e por dar fuga ao suspeito. Após pagamento de fiança, os dois irmãos que ajudavam na fuga foram liberados.

O irmão suspeito de feminicídio foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, Joades e o outro irmão teriam esperado o criminoso dentro de um carro no lado de fora do local do crime, preparados para dar fuga.

A esposa, Sandra Maria da Conceição, de 47 anos, foi assassinada com sete facadas. As autoridades apontam que o companheiro a atacou em casa, desferindo facadas no pescoço e no tórax. O caso aconteceu no povoado Quintude e foi registrado na delegacia de Matriz do Camaragibe.

A Câmara de Vereadores de São Luís Quintude não se pronunciou sobre o caso. O Correio tenta contato com o órgão em busca de um posicionamento. A reportagem também busca posicionamento da defesa de Joades. Em caso de respostas, a matéria será atualizada.