Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (24/1)

Cresce além de ti

Data estelar: Lua cresce em Câncer



Cresce além de ti, porque se tua existência continuar ensimesmada perderás a oportunidade de conhecer os mistérios graciosos da Vida, na qual tu és uma partícula e, portanto, a Vida te compreende, mas de teu ponto de vista parcial é virtualmente impossível que conheças a Vida, precisando, por isso, crescer além de ti para o fazer.

Cresce além de ti também para deixar de ser feito a imagem e semelhança de teus antepassados, os quais se esforçaram para se adaptar ao tempo deles, mas por não terem conseguido imaginar o mundo em que tu existes atualmente, grande parte do que te ensinaram não tem mais aplicação positiva, e tu precisas crescer além de ti para te lançar ao futuro de mãos vazias, de peito aberto e experimentar uma renovação completa de tuas opiniões e questões dadas por sabidas e garantidas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Diante da perspectiva de grandes mudanças, é preciso sua alma entender que nenhuma precipitação contribuiria com algo positivo ao processo, é necessário amadurecer cada passo, por menor que esse seja. Assim é.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tome um bom tempo para refletir sobre o que acontece, não tema mergulhar em dilemas que pareçam impossíveis de resolver, porque sua mente precisa enfrentar seus próprios demônios antes de encontrar as soluções.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As ideias que são postas sobre a mesa são muito boas mesmo, mas, como toda boa ideia, precisa de recursos materiais para serem realizadas. Faça as contas, não se satisfaça com o entusiasmo que dá diante de uma boa ideia.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quem não arrisca, não petisca, é o ditado popular, mas nem sempre por arriscar a gente consegue resultados melhores, há horas em que dá de cara contra a parede mesmo. Use o discernimento para saber que riscos assumir.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ao não saber como reagir diante do que certas pessoas fazem, melhor se conter e deixar passar um prudente tempo antes de responder. Isso só beneficiará você, porque toda reação precipitada seria contraproducente agora.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite dispensar qualquer tipo de ajuda que lhe seja oferecida, raciocinando interiormente que assim seria melhor, para não dever nenhum favor a ninguém. Favores, ajudas, contribuições, solidariedade, assim é a vida.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para satisfazer seus gostos você teria de se arriscar a fazer manobras difíceis, e isso só seria adequado se os resultados compensassem, mas esses não são garantidos. Por enquanto, é melhor se conter.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É bom sonhar, é bom lançar a mente ao futuro em busca de panoramas desejáveis, mas é bom continuar, ao mesmo tempo, cumprindo as inevitáveis tarefas do dia a dia, porque sem elas não haveria futuro desejável.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A mente está em disparada, pensando milhões de coisas contraditórias ao mesmo tempo, o que, em outros momentos de sua vida não produziria nenhum efeito, seria normal, mas agora você precisa descansar. Pensar bem.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é um desses momentos em que sua alma não deve dispensar a ajuda de ninguém, contrariando a eterna inclinação de ser independente e agir com autonomia, nunca tendo que dar explicações a ninguém.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Está certo que você prefira dispensar a ajuda que as pessoas oferecem, para fazer o possível com seus próprios recursos e instrumentos, mas há de haver um limite para isso também, para não entrar na tolice.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Fazer exclusivamente o que você quiser e gostar, eis um panorama desejável, mas dificilmente realizável, porque a vida é cheia de compromissos e concessões, e não há razão para pensar que isso seja algo negativo.