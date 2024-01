Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (25/1)

O egoísmo não compensa

Data estelar: Lua Cheia em Leão

Que a Graça Divina te abençoe e coroe teus empreendimentos com sucesso, para que os benefícios que colheres não sejam exclusivamente para teu usufruto, mas que irradiem melhorias e elevação a todas as pessoas dentro do teu círculo de influência, e que, assim, amplies a consciência além de tua presença individual, na direção do grupo.

A substituição da consciência individual pela consciência grupal é o espírito de nossa época, mas a consciência individual, que é jovem e robusta, resiste de todas as formas possíveis, com argumentos inteligentes que se baseiam sobre conceitos que as pessoas dão por garantidos e conhecidos, mas que são tão incertos e nebulosos que, no fim, anda todo mundo tendo de passar pela sala de terapia para procurar entender o que é evidente, o egoísmo não compensa mais.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As pessoas certas aparecem quando sua alma está pronta para se lançar a novos projetos, enquanto isso não é assim, tudo parece estar certo, mas as coincidências não acontecem e, por isso, nada sai do lugar. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As engrenagens estão lubrificadas, os astros são favoráveis, só falta você agir dentro dos parâmetros e planos arquitetados anteriormente, sem esperar por melhores condições ou algo que venha a acontecer.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A mente não acompanha o mesmo tempo do corpo físico, se intromete na realidade futura e apresenta a você, aqui e agora, imagens de futuros desejáveis e possíveis, mas não imediatamente realizáveis. Amadureça seus planos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O valor das coisas e das pessoas precisa ser medido com muito cuidado, porque nesta parte do caminho você precisa se assegurar que tudo esteja nos devidos lugares, algo que não é fácil de fazer, requer discernimento.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É hora de ajustar contas com certas pessoas, mas sem precipitação e com a alma o mais desprovida possível de emoções adversas, que só atrapalhariam, porque criariam reações mais emocionais ainda, e nenhuma solução.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Cultive e nutra seus planos secretos, aqueles que nem as pessoas mais íntimas conhecem, porque elas não compreenderiam as motivações. Não se importe com isso, mas tampouco deixe de lado esses planos, porque são importantes.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Agora é um momento de tensão social, todas as pontas soltas dos relacionamentos ficam evidentes, mas simultaneamente também se evidenciam todas as coisas positivas que sua alma andou plantando entre as pessoas.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Mesmo que nem tudo esteja do seu agrado, ainda assim dá para continuar em frente com seus planos, tendo o cuidado de verificar os resultados a cada passo que der, para ajustar as estratégias e os planos à realidade.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O universo das ideias é maravilhoso, porque entusiasma e brinda com a certeza de estar tudo bem no melhor dos mundos. Porém, se nascêssemos entre o céu e a terra só para pensar, nossos corpos seriam muito diferentes.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É difícil assegurar tudo, para que o domínio esteja em suas mãos, sempre haverá pontas soltas e dependências inevitáveis. Portanto, busque segurança e domínio, mas não se exalte demais quando se perder o controle.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sua alma precisa de alguma referência para se relacionar, uma pessoa que sirva de ponto de apoio para suas ideações, e que lhe faça contraponto, porque se concordar com tudo ela será adversária e não amiga.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Continue dando o melhor de si a cada momento de sua vida, sem importar se há gente testemunhando ou se você tem apenas sua consciência interior para julgar. Dar o melhor de si é a única garantia de sucesso na vida.