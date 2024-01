Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (26/1)

Preguiça e inércia

Data estelar: Sol e Júpiter em quadratura

“A gente só pode dar aquilo que tem”, sobre essa frase lapidar e afirmativa se alimenta nossa preguiça de melhorarmos, porque apesar de ser verdade, já que não poderíamos oferecer o que não temos, ao mesmo tempo muito do que temos se encontra em estado potencial, e para expressar e “dar aquilo que temos”, precisamos nos empenhar em desenvolver nossas potencialidades, sem preguiça.

A preguiça é irmã gêmea da inércia, as duas acenam com conforto, mínimo esforço e comodismo, porém, nos levam a criar razões, como a aludida anteriormente, que parecem sábias, mas que ocultam nossas inimigas preguiça e inércia em suas entrelinhas.

Não é imprescindível sofrer para sermos quem verdadeiramente somos, mas tampouco nos acomodar no que parece ser o limite de nossa existência.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O momento é propício à socialização, mas não de forma banal, porém, colocando seus interesses sobre a mesa do jogo, para obter resultados práticos de todos os contatos que você fizer agora. Em frente com os projetos.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você quiser que alguém siga seu exemplo, então procure repetir o ato uma e outra vez até a pessoa em questão reconhecer que a mensagem é para ela. A partir daí, o ônus da responsabilidade fica sobre as costas dela.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A arte de simular é fantástica, mas nem sempre dá os resultados esperados e, ao contrário, pode ser um tiro saindo pela culatra. Procure observar o cenário antes de decidir como é que vai agir neste momento de sua vida.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há pessoas que prometem muito, mas ficam na palavra e procrastinam todo esforço prático para cumprir o que prometeram. Há outro tipo de pessoa que é calada, distante, mas que sempre está ocupada ajudando.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para que algo seja bem feito, detenha as rédeas do processo em suas mãos e não tema colocar mãos à obra enquanto as pessoas ficam prometendo mundos e fundos, ao passo que procrastinam a ação prática. Ação.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Talvez não seja necessário se esforçar tanto, como se tudo devesse ser sofrido entre o céu e a terra. Agregue alegria a cada passo que você der, agregue alegria a cada dia em que você respirar entre o céu e a terra.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você vai precisar fazer uso de toda a firmeza que for capaz de demonstrar, porque diante dos acontecimentos em curso ficar esperando que tudo se resolva por si só não seria uma estratégia que resultaria em benefícios.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A dureza das palavras não está bem sintonizada com a natureza do momento, o qual, mesmo no meio de trapalhadas acontecendo, encerra em si sementes de boa vontade que precisam ser valorizadas por você. Contrastes.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ainda que você tiver de passar pela chatice de fazer contas em vez de agir impulsivamente, isso será preferível, já que os resultados serão mais divertidos do que ter de, depois, pagar contas muito mais caras.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para você obter o que pretende, evite depender de circunstâncias além de seu controle, mas faça tudo que estiver ao seu alcance, de forma incansável, sem temer que os resultados demorem para aparecer.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A maior parte de seus esforços ninguém nota, e seria melhor você não cultivar a expectativa de serem notados e agradecidos. Faça o que sua alma orientar, sem necessidade nem apego aos resultados, apenas pela boa vontade.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A generosidade é uma virtude muito valiosa, por isso há de ser dosada para não a entregar a pessoas que a desvalorizariam achando que você não faz nada além do que elas merecem. Não se trata de agradecimento, mas de valor.