Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (27/1)

Nervosismo

Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção

O nervosismo e a irritação se resolvem na prática, porque se continuares pensando e pensando na tentativa de ficar com a razão do teu lado, precisas reconhecer que do outro lado as pessoas fazem o mesmo, e isso só pode resultar em impasse, o que agregará nervosismo e irritação.

A discórdia tem se tornado a nota dominante dos relacionamentos humanos, fruto da relativização da verdade, que se tornou mero ponto de vista, sujeita às opiniões, em vez de continuar ocupando seu lugar de universalidade, do espaço em comum no qual todas as pessoas, mesmo discordando, encontram refúgio e salvação da parcialidade.

Uma coisa podes dar por certa, todo nervosismo e irritação se alimenta de egoísmo autocentrado, sem importar quão legítimas possam parecer as razões que os alimentam.







































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A simpatia entre as pessoas é espontânea, mas há também um jogo de interesses por trás dos bastidores que precisa ser aproveitado por você, para satisfazer alguns anseios que, sem essas pessoas, seria impossível.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A melhor forma de você convencer alguém a fazer algo é através do exemplo, mas há de ser uma estratégia muito bem elaborada, para que a pessoa em questão não tenha lugar a dúvida de que a mensagem é para ela.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Suas digitais estarão impressas para todo mundo ver e compreender, portanto, não gaste energia mental na tentativa de ocultar seus movimentos, ou fazer parecer que vai para um lado enquanto vai para outro.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Cultive relacionamentos que aliviem o trabalho, e tome distância das pessoas que dão trabalho a você, e não no sentido prático, mas no da moralidade. Relacionamentos de colaboração mutua são preciosos, valorize.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando as pessoas fazem algo bem parece ser fácil em suas mãos, e elas motivam a tomar iniciativas, mas aí a alma se depara com que para ser tão fácil quanto parece, é preciso muito treinamento e sacrifício. É assim.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando há alegria, até as coisas complicadas se tornam simples, ou pelo menos são tão divertidas que nem parece que sejam difíceis. Agora, quando não há alegria na respiração, até as coisas banais se complicam.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É bom agir evitando ao máximo ofender quem quer que seja, porque todo mundo, por mais que cometa erros, merece compreensão e tolerância. Há momentos, no entanto, em que é preciso agir com urgência, doa a quem doer.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O momento é de contrastes, porque ainda que estejam em andamento situações de muito boa vontade e de alegria, sua alma se inclina a apontar erros e criticar a atuação alheia. Melhor você corrigir isso.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É preciso você calcular bem os recursos necessários para fazer o que pretende, porque agir improvisadamente poderia até ser mais divertido do que fazer contas, mas no fim os resultados seriam contraproducentes.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agora é um daqueles momentos da vida em que, se você se atrever a tomar as iniciativas pertinentes a cada caso, em busca de resultados, esses virão muito mais rapidamente do que pareceria. É só experimentar.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cultive a boa vontade, independentemente de receber agradecimentos por ela ou não, porque não se trata do que fica evidente para o mundo, mas da satisfação que sua alma sente por fazer o que é direito.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há valores subjetivos que são mais valiosos que o dinheiro, daí que se diz que o dinheiro não compra tudo, e apesar de essa verdade ter sido vituperada e distorcida, continua sendo o que ela é, uma verdade indiscutível.