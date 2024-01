BBB 24: vidente vê espírito de ex-participante dentro da casa

Conhecida na internet por fazer previsões sobre o mundo dos famosos, a vidente Charline Grazik comentou mais uma vez sobre a presença de um espírito dentro da casa do BBB 24. Nas redes sociais, a sensitiva comentou que um ex-participante do reality que já morreu está vagando entre os brothers.

Segundo ela, o ex-BBB esteve no corpo de Vanessa Lopes e agora está em Luigi. Charline afirmou que Vanessa Lopes sentiu angústia e uma “sensação de vazio” depois que o espírito supostamente deixou o corpo da sister e “não aguentou o baque”.

De acordo com Charline, o espírito se trata de um homem alto e “charmoso” de 47 anos. Ela afirma que o espírito “não conseguiu encontrar a luz” e se tornou uma espécie de obsessor que entra no corpo das pessoas que estão mais vulneráveis. A vidente diz que, por conta desse espírito, os participantes devem começar a ter alucinações, a sentir pânico e dor no peito. “Só não vai ter aquele que for forte”, declarou.

Além de Luigi, ela afirma que Beatriz e Yasmin irão sentir a presença desse espírito. Ela também comentou que, em uma das previsões, vê uma cena em que um dos brothers começa a orar por conta da angústia.

Nos comentários, internautas especularam sobre quem seria o suposto ex-BBB. Dos quatro participantes do programa que já faleceram, três eram do BBB 9. Participante da primeira casa de vidro do reality, Josy Oliveira, do BBB9, morreu em 2021 aos 43 anos em decorrência de complicações em cirurgia de aneurisma. Em 2017, aos 72 anos, Norberto, conhecido como Vô Nonô faleceu em decorrência de um câncer. Ele foi um dos participantes mais velhos a participar do BBB, aos 63 anos.

Também no BBB9, André Cowboy, 37 anos, morreu em 2011 vítima de assassinato na chácara onde residia em Alumínio, no interior de São Paulo. Buba, do BBB4, faleceu em 2006, aos 34 anos, vítima de um câncer na região do abdômen. Pouco depois da saída do programa, o ex-participante criou a ONG "Vida Limpa, Vida Livre" após ser preso por porte de drogas.