BBB 24: edição mostra como teorias de Vanessa Lopes começaram; veja

Normalmente, as edições de terça-feira do Big Brother Brasil frequentemente são mais longas e, além disso, contam com um resumo de tudo o que aconteceu durante a semana que passou. Na última edição nesta terça (23/1) não foi diferente e foram mostradas imagens que ainda não tinham sido vistas.

Uma delas chocou internautas porque envolveu a tiktoker Vanessa Lopes, que decidiu sair do programa apertando o botão de desistência na sexta-feira (19/1).

Nos últimos dias dela na casa, Vanessa passou a teorizar sobre a decoração do local além de ter criado a teoria de que todos os outros participantes eram atores. Contudo, a edição do BBB mostrou quem e como foi plantada a primeira semente de dúvida para ela sobre essas teorias.

De acordo com o BBB, tudo ocorreu no dia 18 de janeiro, quando Vanessa e Juninho estavam próximos ao confessionário e olhavam uma nova decoração colocada na casa, uma prateleira com vários quadros e que tinham os olhos de todos os participantes, uns abertos e outros fechados.

É aí então que Juninho comenta: "Eu acho que isso aí tá tentando passar bem uma mensagem. Presta atenção nisso amanhã ou durante a semana", disse ele à Vanessa que ficou encarando bastante a decoração de boca aberta.

Veja o momento: