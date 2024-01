BBB 24: produção pede que participantes não subam em cima do vaso sanitário

Nesta quarta-feira (24/1), um fato inusitado no Big Brother Brasil chamou a atenção da produção do programa levando, inclusive, a medidas internas para garantir a segurança dos participantes. A peculiaridade em questão envolve o hábito da participante Beatriz, que disse adotar uma postura singular durante suas idas ao banheiro.

Em uma conversa descontraída na área externa do banheiro, Alane e Beatriz discutiram abertamente o comportamento peculiar de Beatriz no sanitário, revelando que a produção tomou a iniciativa de colocar um aviso na casa para que a participante não de continuidade com a prática.

“Amiga, eu ia te falar. Tu faz cocô assim, né? Acocorada, né? Botaram uma placa falando que não pode fazer cocô assim. Eu vi a placa e lembrei de ti, eu comecei a rir, colocaram em todos”, disse Alane puxando o assunto.

A produção colocou uma plaquinha nos banheiros pedindo para os brothers não fazerem higienes pessoais com os pés em cima do vaso sanitário.



A placa para Beatriz ?????



pic.twitter.com/NcqTyMLE1n — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 24, 2024

Beatriz, conhecida pelo jeito descontraído, expressou surpresa e humor diante da situação. “Será que foi por causa de mim? Não tinha, né?”, respondeu Beatriz, questionando ainda se a produção teria instalado o aviso após "verem ela fazendo suas necessidades".

Alane, por sua vez, sugeriu que Beatriz evitasse a exposição desse hábito, alertando sobre possíveis acidentes que podem acontecer, como o vaso quebrar. “Vai que você sobre e quebra o vaso? Aí tu te quebra todinha”, alertou.

“Lascou, porque eu só consigo cagar assim”, disse Beatriz preocupada. A conversa entre as participantes proporcionou momentos de descontração e risadas.