BBB 24: Wanessa Camargo volta a elogiar Dado Dolabella: ‘O cheiro dele, negócio de louco’

Wanessa Camargo, cantora, comentou sobre o seu namorado, Dado Dolabella, no quarto Magia, com Yasmin Brunet. A filha de Zezé di Camargo confessou que ainda se lembra do primeiro abraço que deu no amado e sentiu o cheiro dele.

‘O cheiro dele, negócio de louco’

"Eu sou muito conectada a cheiros. Eu lembro que, quando eu abracei o Dado pela primeira vez, o cheiro dele, negócio de louco. Feromônio, só explica isso", confessou a cantora.

"É química", sugeriu Yasmin. "Ele fala do meu cheiro. Não sei qaul é meu cheiro. Acho que só ele sente o cheiro", tentou se explicar Wanessa.

Recentemente, Wanessa Camargo chegou a comentar que sua mãe, Zilu Camargo, tentou atrapalhar o romance dela com Dado Dolabella.