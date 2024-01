Netflix lança trailer de 'O Astronauta', estrelado por Adam Sandler

A Netflix divulgou, na última terça-feira (16/1), o trailer de O Astronauta, o mais novo filme da plataforma estrelado por Adam Sandler. No filme, o ator vive o personagem Jakub, um astronauta que está em uma pesquisa solitária nos limites do sistema solar há seis meses. O longa chega ao catálogo em 1º de março. Confira o teaser abaixo.

Trailer oficial de O Astronauta

A produção acompanha Jakub, um astronauta que está desesperado para consertar as coisas com a esposa, Lenka (Carey Mulligan). Ele está em uma missão de exploração espacial quando se depara com uma criatura misteriosa do início dos tempos, cujos poderes o ajudam a refletir sobre a vida e sobre a esposa que deixou na Terra.

Baseado no romance Spaceman of Bohemia, o longa conta com direção do cineasta sueco Johan Renck e roteirização de Colby Day. Além de Adam Sandler, o elenco de O Astronauta tem Carey Mulligan (O Maestro), Paul Dano (Batman), Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Lena Olin (Hunters) e Isabella Rossellini (Veludo azul). O filme estreia em 1º de março na Netflix.