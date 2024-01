BBB 24: dinâmica da semana terá Big Fone e retorno do Bate-Volta; entenda

Os próximos dias na casa do BBB 24 serão movimentados com várias dinâmicas de temporadas passadas fazendo sua estreia nesta edição: o Big Fone e a prova Bate-Volta.

Como anunciado por Tadeu Schmidt na noite de quinta-feira (25/1), a dinâmica da semana começou ainda na edição ao vivo, quando o novo líder da casa, MC Bin Laden, teve que indicar quatro pessoas para a "Mira do líder".

Os escolhidos foram: Isabelle, Davi, Wanessa Camargo e Rodriguinho. Contudo, duas dinâmicas da semana, que ainda irão acontecer, podem tirá-los da berlinda. Confira:

Prova do anjo

No começo da tarde desta sexta (26), ocorrerá a prova do anjo. Nesta edição do BBB, a prova garante ao vencedor uma autoimunidade, além de poder imunizar alguém. Quem vencer terá que indicar também duas pessoas para o monstro.

Em caso de vitória na prova, Davi e Isabelle, que são aliados do jogo, poderão se safar da 'mira do líder'. O mesmo ocorrerá com Rodriguinho ou Wanessa, podendo ficar autoimunes e imunizar outra pessoa.

Big Fone

O telefone mais temido do BBB está de volta. Nesta sexta (26), durante o programa ao vivo, ele irá tocar pela primeira vez na 24ª edição do programa.

Quem atender o telefone estará imediatamente imune (o que também pode tirar um dos brothers da 'mira do líder') e terá que indicar três pessoas ao paredão.

Formação de Paredão

No domingo (28), será formado um novo paredão na casa e quatro pessoas vão se enfrentar pela última vez com o voto para ficar.

Estarão no paredão: a indicação do líder (que deve ser um dos quatro indicado na 'mira'), os três emparedados pelo Big Fone, o mais votado da casa e uma pessoa escolhida, em consenso pelos três do Big Fone. Apenas o indicado do líder não fará a prova Bate-Volta

Prova Bate-Volta

Aparecendo pela primeira vez no BBB 24, a prova Bate-Volta tem como objetivo salvar uma pessoa de ir para o paredão.

No domingo (28), cinco pessoas vão fazer a prova e duas delas irão se salvar. As outras três pessoas mais o indicado pelo líder estarão no paredão da semana e uma delas será eliminada na terça-feira (30).