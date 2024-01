'The Last of Us' 2ª Temporada: elenco se reúne em foto

O novo elenco que vai participar The Last of Us se reuniu, na quinta-feira (25/1), antes das filmagens da série começarem.

O encontro foi num restaurante de Vancouver, que reuniu o trio principal da trama Bella Ramsey que interpretou a Ellie no primeiro ano da série, Isabela Merced que será Dina — nova personagem da trama —, assim como Young Mazino, que será Jesse no segunda temporada. Com os atores ainda estavam o diretor Craig Mazin e a produtora Jacqueline Lesko.

Faltaram Pedro Pascal, que deu vida a Joel no primeiro ano, e a antagonista da nova temporada Abby, que será interpretada por Kaitlyn Dever, de Ninguém Vai te Salvar. Ambos estão sendo guardados a sete chaves pela produção.



De acordo com o Deadline, a HBO integrou quatro novos diretores no projeto, sendo eles Mark Mylod, de Sucession; Kate Herron, de Loki; Nina Lopez-Corrado, de Perry Mason, e Stephen Williams, de Watchmen. Os novos contratados irão trabalhar com o veterano Peter Hoar, que dirigiu o terceiro episódio protagonizado por Bill e Frank, além do próprio Craig Mazin e o diretor do jogo Neil Druckmann.

A primeira temporada completa de The Last of Us está disponível no HBO Max.

Trio de protagonistas da nova temporada (foto: Reprodução/Instagram)