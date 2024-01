Melhores do Mundo estão de volta com espetáculo sobre excesso de telas

Desde a hora em que acorda até o momento em que se deita para dormir, o ser humano se encontra em contato com a gama de informações transmitidas pelos celulares, tablets, monitores e televisões. Como é papel da comédia desnudar as contradições da sociedade, a Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo foca nesse tema na nova peça Tela plana, em cartaz hoje no teatro do Museu Nacional.

O espetáculo é o primeiro inédito desde 2004. Victor Leal, que já interpretou personagens memoráveis em peças como Hermanoteu na terra de Godah e Notícias populares, conta que apesar de se divertirem bastante com o que a trupe faz, não é uma profissão fácil. "É muito tempo longe de casa, mas estar no palco levando alegria para tanta gente é muito recompensador. Foi muito bom poder voltar a um processo criativo conjunto de criação de textos, ensaios e experimentações", afirma Leal.

Sobre a nova peça, ele explica: "Em Tela plana falamos sobre as telas tão presentes na nossa vida. O celular hoje é onde estão as nossas amizades e a nossa diversão. Os laptops onde trabalhamos e a TV onde maratonamos as nossas séries". O ator tem consciência que hoje as pessoas passam a maior parte do tempo em frente a uma tela, e, segundo ele, a comédia aborda o tema de maneira crítica, mas sem perder o humor.

"Antigamente, você se programava para ver um filme ou ler um livro. Hoje, você recebe memes, vídeos e piadas praticamente 24h por dia", afirma Victor Leal. Para ele, quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade, mas os avanços das telas proporcionaram uma nova forma de consumir comédia. "O formato de stand up comedy se consagrou por meio de vídeos rápidos que podem ser assistidos enquanto você abastece o carro ou espera o seu filho na escola. Foi graças à viralização de um vídeo, do Joseph Climber, no Programa do Jô, em 2006, que os Melhores do Mundo se tornaram mais conhecidos no Brasil", lembra Victor Leal.

Em 2025, a Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo completa 30 anos. A formação original se mantém, com Welder Rodrigues, Adriano Siri, Ricardo Pipo, Jovane Nunes e Adriana Nunes, além de Victor Leal. Ao longo desses 29 anos de carreira, o grupo percorreu diversos estados brasileiros e se apresentou fora do país, com destaque para o especial Sexo — a comédia, gravado em Nova York.

Mas a trupe não esquece as suas raízes candangas. Segundo Victor Leal, se apresentar em Brasília, sua casa, é especial. "Brasília é a nossa casa e a gente costuma dizer que aqui nós não temos plateia, temos torcida", afirma o ator. "São pessoas que acompanham a gente desde o começo e também se sentem responsáveis por tudo o que conquistamos. Recebemos muitas mensagens de pessoas que contam histórias que viveram com a gente e que até hoje vibram muito com as nossas conquistas."

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



Os Melhores do Mundo em Tela Plana

Domingo, às 20h no Teatro do Museu Nacional. Ingressos no site www.ingressodigital.com