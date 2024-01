Renascer: revelado o que aconteceu com Marianinha, irmã de Maria Santa

Nos primeiros capítulos de Renascer, o mistério em torno do que aconteceu com Marianinha, irmã de Maria Santa (Duda Santos), intrigou os telespectadores. Na história, a personagem não aparece, mas é citada inúmeras vezes, principalmente nas cenas entre Quitéria (Belize Pombal) e Venâncio (Fabio Lago), que são os pais da moça.

O que de fato aconteceu com Marianinha, entretanto, será revelado no capítulo deste sábado (27). Em uma cena fortíssima, Quitéria dirá que o marido engravidou a própria filha. Apesar de Venâncio tentar negar que tenha violentado a herdeira, sua mulher afirmará que sempre esteve ciente do ocorrido, embora tenha optado por ignorar o que era evidente o tempo todo.

A cena será exibida após o casal ir embora de Ilhéus e deixar a filha caçula na porta do bordel de Jacutinga (Juliana Paes). A ver que que Quitéria está sofrendo por ter que abandonar a jovem, Venâncio dirá que a mulher esquecerá Santinha assim como esqueceu Marianinha.

"Quem disser que eu isquicî? Nunca que isquicî Marianinha e nunca que vô isquicê! Fico co’peito pertado cada veiz que penso nela… Agora em Santinha… Cê fala isso causa que ela num saiu de dentro d’ocê! Nenhuma delas saiu! Aliás: como nada que preste nessa vida!", afirmará Quitéria.



No dia seguinte, a mulher enfrentará o marido: "Foi ocê, Venâncio… Ocê quem desgraço nossa fia. Quem desgraçô minha vida. Nossa família. Ocê desgraço Marianinha. E botô a minha fia pra corrê de casa que nem uma lazarenta. Se num foi ocê: foi quem? O boi? Que nem disse a Santinha… Marianinha saía de casa, todo santo dia, mais ocê e voltava mais ocê pra casa… Ela num encontrava ninguém pelo caminho! Ninguém!", dirá ela, enfurecida.

Ela engolirá o choro e continuará: "No fundo, eu sempre sube mais nunca tive coragê de admiti… E num vô sabê me perdoá nunca por isso! Eu achei que tarra protegendo a nossa famía, mas eu tarra era fechando os ôio pra verdade que que tarra bem debâxo do meu nariz!", afirmará.

Em seguida, Quitéria demonstrará arrependimento por ter se omitido à situação por tanto tempo: "O meu maior pecado foi fingi que num tarra contecendo nada, pra mantê nossa famía unida! E pra quê?! Me diga, Venâncio: pra quê?! Pra tê o desgosto de vê minha vida se estraçaiá… e cada pedaço vuá pra longe pra nunca mais!", completará.

"Como é bonita, ainda é pecado falar… mas essa diaba é ainda mais bonita q a outra.. mas é minha filha desgraça.." (Venâncio) "Mas eu não posso deixar acontecer isso outra vez.."

Marianinha aparece em Renascer?

Na versão original de Renascer, Marianinha não apareceu, mas teve seu desfecho contado por Rachid (Luiz Carlos Arutin). Após costurar a pele de José Inocêncio, o libanês encontrou a moça grávida e sem rumo na mata. Ele a acolheu e a convidou para ir embora da região. Os dois se casaram e tiveram mais cinco filhos.

Depois de alguns anos, Marianinha morreu, mas deixou uma carta para a irmã, revelando de quem engravidou quando foi expulsa de casa. Apesar de todos acreditarem que Belarmino (José Wilker) seria o pai do bebê, a jovem explicou que foi estuprada pelo próprio pai.

Ao que tudo indica, a história também será abordada na segunda fase do remake de Renascer, quando Rachid (Almir Sater) retornar para Ilhéus.

