"Não fará grande sucesso", dispara tarólogo sobre remake de Renascer

O remake da novela Renascer, de Bruno Luperi, estreou nesta segunda-feira (22)com a missão de manter os altos índices de Terra e Paixão. A trama terá algumas mudanças significativas para fisgar o público.

A escolha da novela só foi possível após o sucesso do remake de Pantanal, adaptada também por Bruno Luperi, que ganhou grande repercussão.

Contudo, nem tudo será como planejado. Segundo o tarólogo Igor Henrique, com mais de 50 mil seguidores na rede social X, antigo Twitter, a trama rural não será um grande sucesso.

‘Não fará grande sucesso’

"Olha, não sei como esta a expectativa do pessoal para essa novela, mas não vejo retorno muito grande não. No geral, não vejo as pessoas dando muita atenção, muita bola não. Não vejo ser algo que fará grande sucesso", revelou ele.

Na estreia, Renascer ganhou um capítulo especial, "espremendo" o BBB 24 e dando uma pausa na Tela Quente, em capítulo especial.

