Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (29/1)

Corações partidos

Data estelar: Marte e Urano em trígono

Quando o coração é partido, não há como voltar atrás, haverá, na melhor das hipóteses, um processo de cicatrização, e na pior delas uma ferida aberta que infecciona de vez em quando, mas em todos os casos quando o coração se parte, na fenda que se abre entre a expectativa e a realidade decepcionante se vislumbram perspectivas que antes nem podiam ser imaginadas sequer. Há males que vêm por bem.

Precisaremos eternamente do trauma para amadurecer? Pelos moldes de como as coisas acontecem hoje em dia seria fácil concluir que sim, que nossa humanidade precisa sofrer para amadurecer, e sobre essa certeza nada científica se legitimam inúmeros abusos, em nome do amadurecimento, mas com a mão no coração, seja inocente ou partido, sabemos que não queremos mais sofrer nem ver que outrem sofra em nossas mãos.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É melhor abraçar as novas perspectivas do que continuar investindo nas antigas, aquelas que tinham tudo para dar certo, mas que foram se desgastando sem nada acontecer de fato. A renovação é sua melhor perspectiva.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Coloque suas mais elevadas e dignas ideias em prática, testando o alcance dessas ideias, porque sua dignidade há de ser medida na sua irradiação para o maior número possível de pessoas. Saindo do autocentramento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

No mundo das ideias está tudo solucionado e não deve haver grandes complicações na hora de as colocar em prática. Porém, a realidade é sempre cheia de surpresas, portanto, se prepare para flexibilizar seus planos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É mais complicado ter de compartilhar a tomada de decisões com outras pessoas, mas ao mesmo tempo a força do grupo continua sendo superior à qualquer força que você poderia desempenhar particularmente. Grupo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Usar sempre os mesmos instrumentos e estratégias não é garantia de que os bons resultados se repitam, às vezes é preciso ficar atento às ondulações da vida e se atrever a colocar em prática novas estratégias.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que parece fácil de fazer, só se torna fácil depois de muito treinar. O que importa mesmo é a disciplina alegre que você consiga estabelecer em sua vida, tendo em vista o objetivo de fazer tudo parecer fácil.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

De alguma maneira, as circunstâncias ajudam para que você se livre de certos assuntos, e isso vai trazer bastante alívio. Portanto, vale a pena enfrentar uma dose de confronto, para que o alívio posterior seja possível.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Faça tudo que estiver ao seu alcance para colocar as pessoas em contato, faça as pontes necessárias para que os interesses diversos possam ser discutidos produtivamente, e como resultado os benefícios sejam maiores.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Com ajuda sempre é melhor, mas quando a ajuda some e a necessidade de agir continua, arregace as mangas e se dedique a fazer com seus próprios recursos, com suas mãos, com seu intelecto, com sua emoção.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça usufruto de seus direitos, mas saiba que todas as outras pessoas têm os mesmos direitos que você, e que isso resulta, em muitos casos, em as pessoas disputarem território e se sentirem incomodadas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Só você sabe as reais intenções que motivam seus passos e ações, o resto é tudo narrativa que tenta explicar o inexplicável. Cabe a você também decidir o quanto compartilhará com outras pessoas suas reais intenções.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O que você fizer com boa vontade e tendo em vista resolver os assuntos pendentes o quanto antes e com eficiência, no dia de hoje resultará em enormes avanços, produzindo alívio e liberando a mente para outras coisas.