Ator de Mulheres de Areia enfrentou problemas de saúde após demissão da Globo

Com a reprise de Mulheres de Areia, o público está tendo a oportunidade de matar saudade do saudoso Sebastião Vasconcelos, que morreu em julho de 2013. Na trama, o ator interpretou Floriano Araújo, pai das gêmeas Ruth e Raquel.

O que muitos não sabem, no entanto, é que o artista enfrentou alguns problemas de saúde após ser demitido da TV Globo, em 2004. Ao longo dos quase 50 anos de carreira, Sebastião atuou em diversas peças de teatro e novelas. No entanto, no início dos anos 2000, o artista viu os convites para trabalhar na TV ficarem escassos.

Antes de ser dispensado da emissora carioca, ele chegou a participar de novelas famosas como Porto dos Milagres e O Clone. Seu último trabalho na Globo foi em 2004, no remake de Cabocla. Porém, depois disso, o ator não teve o contrato renovado e acabou entrando em depressão.

"Perdeu o interesse em viver"

Por conta da falta de trabalhos, Sebastião Vasconcelos ficou com a saúde bastante fragilizada, recusando-se a tomar remédios e até mesmo a comer, conforme relatou Vilma Costa, esposa do ex-global, em uma entrevista ao UOL.

"Sebastião andava muito triste e rebelde. Desde o início desse ano, ele se recusava a tomar os remédios e até a comer. Ele emagreceu muito, ficou bem fraquinho e aí resolvemos interná-lo. O médico foi quem descobriu e diagnosticou que ele estava com pneumonia, porque a gente não sabia", contou ela.

De acordo com Vilma, o ator de Mulheres de Areia perdeu a vontade de viver: "Isso para ele é praticamente a morte, perdeu o interesse em viver. Ele sentiu mesmo o golpe quando a Globo não renovou seu contrato", afirmou.

Depois da demissão da TV Globo, Sebastião ainda atuou em novelas da Record TV, como Caminhos do Coração (2007) e Os Mutantes em (2008), seu último trabalho na televisão. No entanto, de acordo com sua esposa, não foi o suficiente para deixá-lo bem novamente. "Fez uns trabalhos aqui, outros ali, mas não era a mesma coisa", completou.

Por conta disso, Sebastião Vasconcelos passou a enfrentar alguns problemas de saúde, sendo internado inúmeras vezes. Ele acabou morrendo no dia 15 de julho de 2013, no Rio de Janeiro, quando tinha 86 anos. O artista faleceu após sofrer um choque séptico e ter uma parada cardiorrespiratória.

Sebastião Vasconcelos (Foto: Reprodução/Globo)

