BBB 24: Isabelle fala em "punhalada" de Davi após saber de estratégia

Na noite de sábado no BBB 24, Isabelle e Davi protagonizaram outra discussão intensa, gerando uma série de emoções e revelações na casa. A decepção de Isabelle foi evidente ao descobrir que Davi havia prometido o colar do anjo para Alane, o que resultou em sentimentos de traição por parte da jovem. Marcus Vinícius, por sua vez, foi o portador da notícia, revelando a Isabelle que ela não era a prioridade de Davi no jogo.

Davi tentou justificar sua decisão, explicando que considerou o momento em que viu Isabelle conversando com Bin Laden, interpretando como uma reconciliação entre os dois.

No entanto, suas justificativas não foram o suficiente para acalmar os ânimos e apaziguar a mágoa de Isabelle, que se sentiu traída e questionou a falta de reciprocidade na prioridade do jogo.

A discussão destacou as tensões e divergências de estratégias dentro do grupo, evidenciando as complexidades das relações e alianças no BBB 24. As emoções à flor da pele indicam que o jogo está longe de ser previsível, prometendo mais reviravoltas e confrontos no decorrer do programa.