Virginia compartilha registro da primeira ultrassom do terceiro filho

Virginia Fonseca, influenciadora digital e esposa de Zé Felipe, compartilhou nas redes sociais um momento íntimo e emocionante ao retornar para casa após alguns dias na África do Sul ao lado do marido e dos sogros, Leonardo e Poliana Rocha. Ao chegar em solo brasileiro, Virginia se reuniu imediatamente com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, e expressou sua gratidão por sua família e pela bênção dos filhos.

A influenciadora emocionou os seguidores ao compartilhar fotos encantadoras das duas filhas, que estavam vestidas com fantasias divertidas. Maria Alice optou por se vestir como o Homem-Aranha, enquanto Maria Flor escolheu um traje de dinossauro. As escolhas inusitadas revelam a personalidade única e a descontração das pequenas.

Em meio às imagens fofas das meninas, Virginia também compartilhou um momento muito especial: o primeiro ultrassom do terceiro filho que está a caminho. Na legenda, ela expressou sua gratidão a Deus pela família e pelos filhos, mencionando que ainda não sabem o sexo do bebê, mas estão ansiosos para descobrir em breve.

O vídeo do ultrassom, realizado com 6 semanas e 6 dias de gestação, permitiu aos seguidores vivenciarem um momento íntimo, ouvindo o batimento cardíaco do novo membro da família Fonseca. A influenciadora encerrou a legenda com um pedido por saúde e paz para a família, destacando a importância desses valores em sua jornada como mãe e esposa.