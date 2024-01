BBB 24: Boi Caprichoso declara apoio a Isabelle, cunhã-poranga do Garantido

O BBB 24 conseguiu unir duas das maiores rivalidades do Brasil: a dos bois Caprichoso e Garantido, do Festival de Parintins (AM). Isso por causa da presença de Isabelle no paredão da semana.

A manauara é a cunhã-poranga do Boi Garantido, que veste vermelho, enquanto o rival, Boi Caprichoso veste azul. Apesar da rivalidade, o perfil do Caprichoso se colocou do lado da cunhã neste paredão.

"Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi-Bumbá de Parintins", disse o perfil oficial do Boi Caprichoso nas redes sociais.